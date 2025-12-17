Selena Gomez responde las críticas: La verdad de por qué su voz cambió

La cantante y actriz Selena Gomez volvió a ser tendencia tras responder directamente a las críticas sobre el cambio en su voz. Durante una transmisión en vivo en Instagram, la intérprete de "Calm Down" se mostró sincera al explicar que existen razones válidas detrás de esta transformación vocal. “A veces pasan cosas. Se me hincha la garganta. Eso es todo. Eso está bien”, dijo la artista de 33 años, dejando claro que no busca excusas y que, en sus propias palabras, “la verdad es que me da igual”.

Selena Gomez se sinceró en un live

Gomez agradeció la transparencia de sus seguidores durante la transmisión en vivo y aseguró que valora la sinceridad con la que le expresan sus inquietudes. “Me alegra que estén siendo sinceros conmigo en el Live. De verdad que lo aprecio”, comentó.

¿Cómo ha impactado el lupus en Selena Gómez?

Selena Gomez ha sido abierta sobre su batalla contra el lupus, una enfermedad autoinmune crónica que puede provocar inflamación en diferentes órganos y tejidos. Según la Clínica Mayo , esta condición puede afectar articulaciones, piel, riñones, células sanguíneas, cerebro, corazón y pulmones. En el caso de la cantante, los efectos secundarios incluyen hinchazón en la garganta y fluctuaciones de peso debido a los tratamientos médicos.

En 2023, Gomez compartió que los medicamentos que toma para controlar la enfermedad le provocan retención de líquidos, lo que genera cambios visibles en su cuerpo. “Cuando tomo el medicamento, tiendo a retener mucha agua, y eso es muy normal. Y luego, cuando lo dejo, tiendo a perder peso”, explicó en un video en vivo.

Los seguidores de la artista destacaron su capacidad para hablar abiertamente sobre sus problemas de salud sin vergüenza. “Selena Gomez es pura fuerza: habla abiertamente sobre sus problemas con el lupus y sus cambios de voz sin ninguna vergüenza”, escribió un fan. Otro agregó: “Se necesita mucho coraje para vivir tan abiertamente bajo un escrutinio constante. ¡Te queremos, mantente fuerte, reina!”.

Tratamientos de belleza de Selena Gomez

Además de su voz y su salud, Selena Gomez también ha sido transparente sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado. Tras especulaciones sobre cirugías plásticas, la actriz de "Only Murders in the Building" aclaró que únicamente se ha aplicado botox, reafirmando su compromiso con la honestidad frente a sus seguidores.

La respuesta de Gomez no solo despeja dudas sobre su voz, sino que también reafirma su autenticidad como figura pública.