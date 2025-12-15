¿Sorpresas? Lo que se sabe de la segunda temporada de “Welcome to Derry”

Cuando HBO Max anunció la precuela de "It", muchos dudaban de que pudiera sostener el legado de Stephen King y las películas de Andy Muschietti. Sin embargo, " Welcome to Derry " se convirtió en uno de los estrenos más exitosos de la plataforma, con cifras que superaron los 5,5 millones de espectadores en sus primeros días y un cierre de temporada que consolidó al payaso Pennywise como un ícono televisivo.

La primera temporada, titulada "Winter Fire", no solo expandió el universo del terror, sino que también abrió la puerta a nuevas historias que los creadores ya habían planeado desde el inicio.

Andy Muschietti confirma: habrá tres temporadas

El director argentino Andy Muschietti, junto a su hermana Bárbara y el showrunner Jason Fuchs, reveló que la serie fue concebida como una trilogía. “La primera temporada es apenas el inicio de un viaje más profundo hacia el pasado de Derry”, comentó en una entrevista reciente.

Aunque HBO aún no ha hecho oficial la renovación, fuentes cercanas a la producción aseguran que la preproducción de la segunda temporada habría comenzado en agosto de 2025. Con el respaldo de Warner Bros. y el entusiasmo del público, todo apunta a que la confirmación llegará pronto.

¿Cuándo se estrenaría la temporada 2?

La primera entrega requirió más de 18 meses de trabajo entre rodaje y postproducción, por lo que los analistas estiman que la segunda temporada podría llegar en 2027. La ambientación en otra época y los efectos visuales necesarios para recrear el terror de Pennywise demandarán un proceso igual de complejo.

La trama: 1935 y la masacre de la Banda Bradley

La segunda temporada se situará en 1935, en plena Gran Depresión. El eje narrativo girará en torno a la masacre de la Banda Bradley, un grupo de ladrones de bancos que llegó a Derry buscando refugio y terminó atrapado en una emboscada sangrienta.

Los testigos de aquel evento aseguraron haber visto a un payaso entre la multitud, un detalle que conecta directamente con la presencia de It. Además, Muschietti adelantó que se explorarán los orígenes de la Casa Neibolt, la estructura abandonada que ha sido clave en todas las versiones de la historia.

Nuevos personajes y misterios

La primera temporada ya sembró pistas para lo que viene. Ingrid Kersh, interpretada por Madeleine Stowe, tendrá un papel más relevante en 1935, mientras que el pasado de Bob Gray —la identidad humana de Pennywise— será explorado con mayor detalle.

Este enfoque promete revelar cómo el mal se arraigó en Derry y por qué la ciudad se convirtió en el epicentro de las pesadillas.

"Welcome to Derry" no solo ha demostrado que el terror puede reinventarse en televisión, también ha consolidado a Pennywise como un personaje que trasciende generaciones. Para los latinos en Estados Unidos, la serie representa una oportunidad de reencontrarse con un clásico del horror desde una perspectiva fresca y contemporánea.

