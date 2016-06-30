Ana de la Reguera en Lip Sync México

Anabell Gardoqui de la Reguera, mejor conocida como Ana de la Reguera, es una actriz mexicana que ha participado en varias telenovelas y películas a nivel nacional e internacional.

Ana comenzó su carrera en la pantalla chica en 1996 con su participación en la telenovela “Azul”, al lado de Kate del Castillo y Armando Araiza; un par de años después logró su primer papel protagónico al lado de Plutarco Haza en la telenovela “Todo por amor”, pero no fue si no hasta 2001 que logró trabajar para la audiencia hispana en Estados Unidos con “Cara o Cruz” (2001).

Su paso por la pantalla grande comenzó en la película “Por la libre” (2000), y actualmente ha participado en películas internacionales donde ha compartido créditos con Bruce Willis, Jack Black, Daniel Craig, Harrison Ford; así como en las reconocidas series “Capadocia” (2008-2010), “Anger Management” (2014), “The Blacklist” (2015) y próximamente en “Del Crepúsculo al Amanecer: La Serie”.

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