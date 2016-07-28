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Bárbara del Regil

Entérate de la trayectoria de la actriz mexicana Bárbara del Regil, quien se presenta en Lip Sync México para competir por el cinturón

Bárbara del Regil en Lip Sync México

Escrito por: Azteca

Bárbara del Regil en Lip Sync México

Bárbara del Regil en Lip Sync México

Bárbara del Regil Alfaro es una actriz mexicana que, con su corta carrera, ha logrado conquistar al público con papeles impactantes, así como con su imponente figura y belleza.

      

Su primer participación en la pantalla chica fue en la telenovela Bajo el Alma en 2011, para después dar paso a “Amor Cautivo” (2012), “Secretos de familia” (2013) y “Así en el barrio como en el Cielo” (2015), en la cual dio vida a la malvada Lucía Fernanda “Lucyfer”. 

            

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En 2014 y 2015, Bárbara participó en dos de los realitys más importantes de TV Azteca, “La Isla” y “Sí se puede”, respectivamente.

    

A finales del 2016 Bárbara dará vida a Rosario Tijeras en la adaptación de la exitosa serie del mismo nombre que fue aclamada en Colombia y Latinoamérica.                                                                   

            

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