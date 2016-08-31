Carlos Gascón en Lip Sync México

Carlos Gascón es un actor español que cuenta con más de 25 años de carrera.

Comenzó su carrera en España donde le dio voz a diferentes títeres en el programa “La Tele es Tuya Colega” (1994), para después pasar a ser parte de la serie “Isabel” (1996), “Calle Nueva” (1999). Pero es en 2009 es cuando llega a México para formar parte de telenovelas como “Llena de amor” (2010), “Una familia con suerte” (2011) y la serie “El señor de los cielos 2” (2014).

En la pantalla grande, Gascón ha participado en películas españolas como “Se buscan Fulmontis” (1999) y “El Cura y el veneno” (2011), donde fue protagonista. En 2013 participó en una de las cintas más taquilleras y exitosas del cine mexicano, “Nosotros los Nobles”.

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