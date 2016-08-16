Christian Martinoli en Lip Sync México

Christian Octavio Martinoli Curi es un comentarista y periodista deportivo nacido en Argentina, pero radicado desde muy pequeño en México.

Comenzó su carrera como cronista deportivo por radio en el programa “Cancha Deportiva”, para después convertirse en reportero de cadenas como FOX Sports, Telemundo, Univisión y Canal 22 de Los Ángeles. Trabaja en TV Azteca desde 1998 y es ahí donde se consolidó como uno de los favoritos del público por su manera dinámica y divertida de comentar cada partido.

El 8 de octubre de 2012 recibió un premio de la CIRT por su trayectoria y además está considerado entre los TOP 10 comentaristas deportivos latinos más populares.

Descúbrelo en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México.