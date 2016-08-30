Claudia Lizaldi en Lip Sync México





Claudia Lizaldi Mijares es una actriz y conductora mexicana que también se ha involucrado en el mundo de las editoriales al publicar tres libros.

Claudia comenzó su carrera en 1998 como conductora de “A la Cachi Cachi Porra”, para después pasar a ser parte de programas conocidos como “La Jugada” (2000), “Nuestra casa” (2003-2006) y “La Oreja”(2007).

Como actriz, Lizaldi ha participado en la pantalla chica en “Mujer… Casos de la Vida Real”, en teatro en “Los monólogos de la vagina” (2008) y en la pantalla grande en “Mi mejor regalo” (2011) y “Cantinflas” (2013).

Descúbrela en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México