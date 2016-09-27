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Gaby Platas

Descubre la trayectoria profesional de Gaby Platas

Gaby Platas Lip Sync México gif

Escrito por: Azteca

 Gaby Platas en Lip Sync México

Gaby Platas Lip Sync México gif

Gabriela Platas es una actriz mexicana que cuenta con más de 20 años de carrera artística en los que ha destacado en diferentes telenovelas, así como en el programa de Adal Ramones, Otro Rollo

    

Entre las telenovelas en las que ha participado Gaby son “Dos mujeres, un camino” (1993-1994), “Locura de amor” (2000), “Las tontas no van al cielo” (2008), “Hasta el fin del mundo” (2014-2015). 

    

Descúbrela en otra faceta cuando se suba al escenario de Lip Sync México.