Geraldine Galván en Lip Sync México

Geraldine Alejandra Galván Correa es una joven actriz mexicana reconocida por sus trabajos infantiles.

Comenzó su carrera muy pequeña participando en telenovelas como “Cómplices al Rescate” (2002) y “Amy, la niña de la Mochila Azul” (2004), para después dar pasos a personajes más maduros en telenovelas y series como “Terminales” (2008), “Mujeres Asesinas 3” (2010), “Cuando me enamoro” (2011) y más recientemente en la serie biográfica de Juan Gabriel “Hasta que te conocí” (2016).

Geraldine también hizo su primer aparición en la pantalla grande, en la película dirigida por Diego Luna “Abel” (2010).

Descúbrela en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México