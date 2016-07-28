Gimena Gómez
Entérate de la trayectoria de la joven actriz Gimena Gómez, quien tiene participación en Lip Sync México para competir por ser la mejor en aquello del lipsinqueo
Gimena Gómez en Lip Sync México
Gimena Gómez es una joven actriz mexicana que saltó a la fama después de participar en la telenovela “Último año”, producida por MTV en 2012.
En 2012 también participó en su primer película llamada “Todo el mundo tiene a alguien menos yo”, y un año después protagonizó “Carreteras”, dirigida por Denisse Quintero.
Para 2013 formó parte de la segunda parte de la telenovela de MTV “Niñas Mal 2”, y en 2014 formó parte de la telenovela “La Malquerida”. Actualmente se enfoca en su carrera musical, pues el pasado 25 de julio lanzó su primer sencillo “Bailo”.
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