Gimena Gómez en Lip Sync México

Gimena Gómez es una joven actriz mexicana que saltó a la fama después de participar en la telenovela “Último año”, producida por MTV en 2012.

En 2012 también participó en su primer película llamada “Todo el mundo tiene a alguien menos yo”, y un año después protagonizó “Carreteras”, dirigida por Denisse Quintero.

Para 2013 formó parte de la segunda parte de la telenovela de MTV “Niñas Mal 2”, y en 2014 formó parte de la telenovela “La Malquerida”. Actualmente se enfoca en su carrera musical, pues el pasado 25 de julio lanzó su primer sencillo “Bailo”.

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