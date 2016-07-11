Itatí Cantoral en Lip Sync México

Itatí Cantoral Zucchi es una actriz mexicana, hija del reconocido compositor Roberto Cantoral. Comenzó su carrera en el programa “La Telaraña” (1986-1988); posteriormente participó en varios clásicos de las telenovelas mexicanas como “Muchachitas” (1992), “Dos mujeres, un camino” (1993-1994), y “María la del Barrio” (1995-1996), donde obtuvo su reconocido personaje villano, Soraya Montenegro.

En 1997 obtuvo su primer protagónico en la telenovela “Salud, dinero y amor”. Dos años después protagonizó la exitosa puesta en escena “Aventurera”.

A partir de entonces, Itatí construyó una sólida carrera, participando en diferentes películas y series nacionales e internacionales como “Mujeres Asesinas” (2008) y “El sexo Débil” (2011), al lado de Raúl Méndez.

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