Itatí Cantoral
Entérate de todo lo que debes saber sobre la actriz mexicana, Itatí Cantoral, quien se pondrá más ruda que en cualquier papel de villana que haya hecho
Itatí Cantoral en Lip Sync México
Itatí Cantoral Zucchi es una actriz mexicana, hija del reconocido compositor Roberto Cantoral. Comenzó su carrera en el programa “La Telaraña” (1986-1988); posteriormente participó en varios clásicos de las telenovelas mexicanas como “Muchachitas” (1992), “Dos mujeres, un camino” (1993-1994), y “María la del Barrio” (1995-1996), donde obtuvo su reconocido personaje villano, Soraya Montenegro.
En 1997 obtuvo su primer protagónico en la telenovela “Salud, dinero y amor”. Dos años después protagonizó la exitosa puesta en escena “Aventurera”.
A partir de entonces, Itatí construyó una sólida carrera, participando en diferentes películas y series nacionales e internacionales como “Mujeres Asesinas” (2008) y “El sexo Débil” (2011), al lado de Raúl Méndez.
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