Jimena Sánchez en Lip Sync México

Jimena Sánchez nació en la Ciudad de México pero vivió desde su infancia en Veracruz. Cuenta que desde muy pequeña compartió con su papá la afición y pasión hacia las Chivas, equipo de fútbol de Guadalajara, ciudad a la que después se fue a vivir.

Jimena comenzó su carrera como columnista de publicaciones deportivas como Diario Récord, Mediotiempo.com.

Jimena fue fundadora del proyecto digital “MadMacitas”, para después pasar a la pantalla chica en Fox Sports.

Descúbrela en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México.