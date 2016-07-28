Juan Manuel Márquez en Lip Sync México

Juan Manuel Márquez Méndez es un exboxeador mexicano conocido por ser el Campeón de la Década de la WBO, título que se disputó con Manny Pacquiao en diciembre del 2012.

Juan Manuel tuvo su debut deportivo el 29 de mayo de 1993, y a partir de entonces destacó en su deporte al mantenerse invicto durante seis años.

Márquez se dabatió en el ring contra el filipino Manny Pacquiao en cuatro ocasiones (2004, 2007, 2011 y 2012), todas con desenlaces controvertidos; y en 2009 también compartió en ring con el americano Floyd Mayweather Jr. En 2013 fue su última pelea importante con el americanoTimothy Bradley.

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