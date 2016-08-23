Julio Bracho en Lip Sync México

Julio Bracho Castillo es un actor mexicano que cuenta con más de 20 años de carrera y quien ha participado en diversas películas, series y telenovelas. Es hijo del cantante Jorge Julio Bracho y la Miss México 1954 Elvira Castillo.

Su debut en la pantalla chica se dio en la telenovela “María José” (1995), para después dar paso a la pantalla grande en le película “Domicilio Conocido” (1997).

En cine, Julio Bracho ha participado en más de 30 películas entre las que destacan “Cansada de besar sapos” (2006), “Casi Divas” (2008), “Bajo la Sal” (2008) y “Cantinflas” (2014), en la que interpretó a Jorge Negrete.

Julio ha participado en reconocidas producciones de la televisión como “La Antorcha Encendida” (1996), donde interpretó a Simón Bolívar; “La Otra” (2002), “Mujeres Asesinas” (2008), “Una familia con suerte” (2011) y más recientemente en la serie biográfica de Juan Gabriel, “Hasta que te conocí” (2016).

Descúbrelo en otra faceta cuando se suba al escenario de Lip Sync México.