La familia Lora

Alex, Chela y Celia Lora en Lip Sync México.

José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora, es cantautor y vocalista de la banda El Tri desde hace más de cuatro décadas.

Inicialmente, Alex formó parte del grupo Three Souls in My Mind, en el cual tocaba rock en inglés; sin embargo, el grupo comenzó a hacer canciones propias con letras de lenguaje popular en español y pasó a ser “El Tri”, como se le conocía al grupo coloquialmente.

Lora está casado con Chela Lora desde 1980, y en 1986 procrearon a su única hija Celia Lora, quien es reconocida por haber posado para la revista Palyboy, así como ser parte de “La Isla” y el reality show “Lucky Ladies”.

Sigue a los Lora en Lip Sync México.