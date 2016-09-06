María Alejandra Molina
Entérate de la trayectoria profesional de la actriz y conductora María Alejandra Molina, quien compite por el cinturón en el escenario de Lip Sync México
María Alejandra Molina en El Hormiguero
María Alejandra Molina, mejor conocida como Ale Molina, es una actriz y conductora venezolana que después de haber estudiado ingeniería y haber trabajado en países como España, Alemania y México, cambió su carrera por su segunda pasión: la actuación y conducción.
Ale Molina llegó a México para estudiar en el CEFAT, de donde salió para después formar parte de la telenovela “Bajo el Alma” (2011) y un año después ser seleccionada como “La Chica Platimun”, representante de cápsulas especiales de las películas de Azteca 7.
“A Corazón Abierto” (2012) y “Corazón en condominio” (2014) también son producciones en las que ha participado como actriz, además de “Sí se puede” y cápsulas informativas de Total Play como conductora.
Descúbrela en otra faceta cuando se suba al escenario de Lip Sync México