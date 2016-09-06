María Alejandra Molina en El Hormiguero

María Alejandra Molina, mejor conocida como Ale Molina, es una actriz y conductora venezolana que después de haber estudiado ingeniería y haber trabajado en países como España, Alemania y México, cambió su carrera por su segunda pasión: la actuación y conducción.

Ale Molina llegó a México para estudiar en el CEFAT, de donde salió para después formar parte de la telenovela “Bajo el Alma” (2011) y un año después ser seleccionada como “La Chica Platimun”, representante de cápsulas especiales de las películas de Azteca 7.

“A Corazón Abierto” (2012) y “Corazón en condominio” (2014) también son producciones en las que ha participado como actriz, además de “Sí se puede” y cápsulas informativas de Total Play como conductora.

Descúbrela en otra faceta cuando se suba al escenario de Lip Sync México