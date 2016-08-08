Mauricio Barrientos ‘El Diablito’
Entérate de la trayectoria profesional del actor Mauricio Barrientos, mejor conocido como ‘El Diablito’, quien compite por el cinturón Lip Sync México
El Diablito en Lip Sync México
Mauricio Barrientos, mejor conocido como “El Diablito” es un actor y conductor mexicano que comenzó su carrera en 2004 en la telenovela Soñarás (2004) al lado de Yahir. Posteriormente formó parte de la telenovela “Los Sánchez” (2004) y el unitario “La Vida es una Canción” (2005).
En 2008, El Diablito debutó en la pantalla grande con “Navidad S.A”, para después participar en “Amor de mis amores” (2014) y más recientemente en “¿Qué culpa tiene el niño?” (2016).
En televisión Barrientos se convirtió en conductor y cómico y participó en el 2013 en el show “Noches con Platanito” y después tuvo sus propios programas “Motel Diablito” (2010) de EXA TV y actualmente conduce “Diablito Show”.
Descúbrelo en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México.