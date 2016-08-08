Mauricio Barrientos ‘El Diablito’

El Diablito en Lip Sync México

Mauricio Barrientos, mejor conocido como “El Diablito” es un actor y conductor mexicano que comenzó su carrera en 2004 en la telenovela Soñarás (2004) al lado de Yahir. Posteriormente formó parte de la telenovela “Los Sánchez” (2004) y el unitario “La Vida es una Canción” (2005).

En 2008, El Diablito debutó en la pantalla grande con “Navidad S.A”, para después participar en “Amor de mis amores” (2014) y más recientemente en “¿Qué culpa tiene el niño?” (2016).

En televisión Barrientos se convirtió en conductor y cómico y participó en el 2013 en el show “Noches con Platanito” y después tuvo sus propios programas “Motel Diablito” (2010) de EXA TV y actualmente conduce “Diablito Show”.

Descúbrelo en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México.