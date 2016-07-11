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En Vivo

Raúl Méndez

Entérate de todo lo que tienes que saber sobre el actor Raúl Méndez, quien se presenta en Lip Sync México con toda la actitud ganadora #PonleAl7

Raúl Méndez

Escrito por: Azteca

 Raúl Méndez en Lip Sync México

Raúl Méndez Martínez es un actor mexicano de cine, teatro y televisión, que comenzó su carrera en 1985. 

Ha trabajado en casi 30 películas, entre las que destacan “Kilómetro 31”, “El Tigre de Santa Julia” (2002), “Matando cabos” (2004); así como en más de 15 series y telenovelas entre las que destacan “El señor de los cielos” (2013-2014) y Sense8 (2015). 

 Sigue a Raúl Méndez en Lip Sync México.