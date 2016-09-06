Tania Rincón en Lip Sync México

Tania Vanessa Rincón Sánchez, mejor conocida como Tania Rincón, es una conductora y modelo mexicana.

Después de haber participado como la representante de Michoacán en “Nuestra Belleza México”, Tania tuvo su primer trabajo como conductora en “Sobre el Asfalto”, para después pasar a ser parte de “Lo mejor de FOX Sports” en 2008.

Tres años después, Tania llega a TV Azteca para conducir el programa “Top Ten” y al poco tiempo pasa a formar parte de “Venga la Alegría, programa al que actualmente pertenece y en el cual se ha ganado el cariño del público, formando parte también parte de la versión dominical.

En 2013, Tania participó en “La Isla” y se quedó con el cuarto lugar, actualmente busca su revancha en la versión de este año del exitoso reality.

En 2015 Tania fue la conductora de “Baila si puedes”.

Descúbrela en otra faceta cuando se suba al escenario de Lip Sync México.



