Valentino
Descubre a Valentino en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México
Valentino en Lip Sync México
Peter González Torres, mejor conocido como Valentino, es un reggaetonero puertorriqueño que se dio a conocer como parte del dueto Magnate & Valentino, con el cual alcanzaron popularidad en el público a finales de los 90.
Este dúo de reggaetón llegó a trabajar con Nicky Jam y Héctor & Tito, hasta que se separaron en 2013 para seguir con sus carreras en solitario.
Actualmente, Valentino ha hecho diferentes duetos y sigue promocionando su carrera como solista con éxitos como “Loco”, “No llores más” y “La Noche”.
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