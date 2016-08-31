Valentino en Lip Sync México

Peter González Torres, mejor conocido como Valentino, es un reggaetonero puertorriqueño que se dio a conocer como parte del dueto Magnate & Valentino, con el cual alcanzaron popularidad en el público a finales de los 90.

Este dúo de reggaetón llegó a trabajar con Nicky Jam y Héctor & Tito, hasta que se separaron en 2013 para seguir con sus carreras en solitario.

Actualmente, Valentino ha hecho diferentes duetos y sigue promocionando su carrera como solista con éxitos como “Loco”, “No llores más” y “La Noche”.

Descúbrelo en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México