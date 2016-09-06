Yahir en Lip Sync México

Yahir Othón Parra, mejor conocido como Yahir, es un cantante mexicano que saltó a la fama después de haber quedado en cuarto lugar en la primera generación de “La Academia” (2002).

Después de su gran éxito en la primera generación de este exitoso reality, Yahir formó parte del spin of “Desafío de Estrellas” (2003), donde quedó en primer lugar. Una década después de su primer aparición en el programa, Yahir regresó como uno de los jueces del mismo.

En la pantalla chica, Yahir ha participado en tres telenovelas “Enamórate” (2003), al lado de Martha Higareda; “Soñarás” (2004) con Vanessa Acosta como coestrella y “Bellezas Indomables” (2007), al lado de Claudia Álvarez.

Actualmente Yahir ha lanzado 9 discos de estudio y ha colaborado con artistas como María José, María León, Yuridia, entre otros.

Descúbrelo en otra faceta cuando se suba al escenario de Lip Sync México.