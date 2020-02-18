Los guerreros Z, Goku y Vegeta, tendrán nuevos trajes en la próxima temporada de Dragon Ball Heroes.

El anime creado en 1984 por el artista japones Akira Toriyama, Dragon Ball, se mantiene entre los favoritos de la gente a pesar del paso de las generaciones.

Ahora, en la nueva etapa con Dragon Ball Heroes, se ha tomado la decisión de darle un nuevo aspecto a dos de los personajes más importantes de anime como lo son Goku y Vegeta, en donde los llamados guerreros Z tendrán nuevos trajes y nuevas batallas que librar.

Te puede interesar:

Bradley Cooper figura entre los actores para dar vida a Barry Gibb, de los Bee Gees, en la película sobre la banda.

Los cambios en aspecto de estos guerreros saiyajin no son los primeros que se dan dentro de la franquicia, recordemos el momento emblemático cuando por primera vez vimos a Trunks del fututo como Súper Saiyajin en la fase Dios.

Algunos cambios han sido más visibles, y otros más sencillos pero muy notables para los fanáticos, como es el caso ahora con Goku y Vegeta en la nueva temporada de Dragon Ball Heroes.

En el caso de Goku ahora lucirá un dogi con su color anaranjado tradicional pero ahora con vivos en negro, mientras que Vegeta también tendrá una nueva armadura de guerrero saiyajin con cambios en la parte inferior y más estilizada. Los nuevos trajes no son algo completamente diferente, pero se puede ver una actualización que los hace ver más atrevidos.

Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission New PV~ #SDBH pic.twitter.com/9QjD7MiMPb — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) February 17, 2020

Para finales de febrero se espera que Dragon Ball Heroes presente su nuevo avance, en donde se recapitulan los últimos eventos de Dark Demon Realm, con los Dioses de la Destrucción entrando en acción.

En la nueva temporada podremos ver a muchos personajes de Super, así como transformaciones que nunca podríamos ver en la serie original. También podremos ver a los personajes de Dragon Ball Xenoverse como Towa y Toki-Toki, quienes tuvieron una importante participación en la historia de patrulleros del tiempo.

También te puede interear:

El romanticismo de David Bisbal estará presente en la Gran Final de ‘La Academia’ al lado de los finalistas.

La nueva temporada de Dragon Ball llegará para el mes de marzo con los nuevos cambios. ¿Qué te parecen los nuevos trajes de nuestros guerreros Z?