Lo Que La Gente Cuenta | Monstruito.

Lo normal es no creer en la existencia de sucesos paranormales pero, si estos fueran ciertos, ¿sería propio desafiar a las fuerzas que no comprendemos? Tal vez no hacer caso a las advertencias podría orillarnos a sufrir terribles consecuencias, o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.

Lo Que La Gente Cuenta Compartir Facebook

Tweet

WhatsApp

CopyLink Copiar enlace