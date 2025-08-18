¿Tercera película? Nadie puede creer lo que la directora de Un Viernes de Locos confesó

Uno de los éxitos taquilleros del verano 2025, definitivamente, ha sido Otro Viernes de Locos, la segunda parte de Un Viernes de Locos. Esta entrega, que llegó a la pantalla 20 años después, encantó al público cines de todo el mundo, recaudando más de 86 millones de dólares en taquilla en su primer fin de semana de estreno, según Box Office Mojo.

Es por esto que no resulta extraño que ya haya quienes estén pensando en la posibilidad de que se produzca una tercera parte. Y si bien hasta hace poco se trataba solo de teorías hechas por los fanáticos, la directora ya reaccionó y habló sobre este tema, dando indicios de cómo podría ser el tercer capítulo, y por supuesto, aumentando las expectativas de que próximamente se apoderen del cine de nueva cuenta.

Así lo compartió Nisha Granata durante una conversación para Screen Rant, en donde admitió entusiasmada por la idea de que “Anna” (Lohan) y “Tess Coleman” (Jamie Lee Curtis) tengan un “viernes de locos otra vez”. Sin embargo, afirmó que en esta ocasión ya no serían ellas las víctimas de un extraño intercambio de cuerpos, sino que la “maldición” podría extenderse a otros miembros de la familia.

Así sería la historia de Un Viernes de Locos 3

Respecto a si ha pensado cómo sería la trama en Un Viernes de Locos 3, la cineasta canadiense refirió que, al menos desde su perspectiva, sí debería seguirse la premisa de “cambiar de cuerpo”. No obstante, piensa que en esta versión los personajes masculinos podrían ser los indicados para experimentarlo en carne propia.

“Sí, ¿qué sería? Más intercambios, ¿no? Probablemente un intercambio de seis personas. Definitivamente, creo que tendríamos a Manny Jacinto (que interpretó a Eric); y a Chad Michael Murray (que interpretó a Jake) cambiando de lugar. ¡Todos necesitamos ver eso!”, señaló.

Instagram / @mannyjacinto, @chadmichaelmurray Los actores masculinos de Un Viernes de Locos podrían ser las siguientes víctimas en la tercera película

Pese a que estas declaraciones emocionaron a los admiradores de la saga protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, hasta el momento no está confirmado que realmente se hará Freakest Friday, nombre que llevaría la tercera entrega de Un Viernes de Locos. Por lo que en los próximos meses podría darse la sorpresa de que este clásico de Disney seguirá vigente.