La película de la F1 ya tendría fecha de ESTRENO en plataformas streaming, te decimos dónde podrás verla

F1: La película recientemente ha sido declarada como la cinta de deportes más taquillera de todos los tiempos y con ello, millones de fans de las carreras de la Fórmula 1 y de Brad Pitt ya se preguntan dónde pueden verla en streaming.

Aunque se estrenó hace algunas semanas, ya se habla sobre su llegada a plataformas digitales y aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora sobre esta película dirigida por Joseph Kosinski, la cuál ha cautivado al mundo con su trama y realización.

¿Dónde y cuándo podremos ver F1: La Película?

En los últimos días han surgido rumores que señalan que esta cinta llegaría a algunas plataformas de streaming el próximo viernes 22 de agosto luego de haber recaudado poco más de 468 millones de dólares en taquilla hasta ahora.

Se espera que esta producción de Apple Studios esté disponible en las plataformas digitales de Apple TV, Prime Video, YouTube, Google Play Películas y Fandango At Home para su compra o renta.

Aunque por ahora no ha habido un comunicado oficial, se espera que el alquiler de la película cueste cerca de $250 pesos, por lo que podríamos estar a días de poder ver esta emocionante historia desde casa.

¿Por qué este filme ha sido la película sobre deportes más exitosa?

La historia de Sonny Hayes, quien es interpretado por Bard Pitt ha sido muy bien recibida por el público por la acción, drama y emotividad que han sido acompañadas de un gran cast conformado por Kerry Condon, Damson Idris, Tobias Menzies, Kim Bodnia y Javier Bardem.

El guion realizado por Ehren Kruger se ha acoplado perfectamente al deporte de la Fórmula Uno, el cuál se ha hecho de millones de fans en los últimos años debido a su popularidad ganada durante los Grandes Premios, tomando en cuenta la cantidad de cameos por parte de pilotos de carreras actuales en esta película.

También es de destacar que su presencia en cines se ha mantenido de manera sólida porque fue filmada para ser presentada en formato IMAX, regalando planos, tomas y secuencias únicas.

¿Y tú ya viste en F1?