Bella Ramsey quiere ser Spider-Man en el MCU y habla de trabajar con Pedro Pascal

La protagonista de la popular serie de “The Last of Us”, Bella Ramsey, volvió a ser tendencia luego de revelar durante una entrevista con Variety que le encantaría interpretar a Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Bella Ramsey sueña con ser Spider-Man en el MCU

Fue durante un evento con los nominados a los Emmy, que la actriz confesó que sueña con seguir participando en grandes franquicias, e incluso sugirió que podría ser hora de ver una nueva versión del superhéroe arácnido: “Tom Holland hizo un gran trabajo, de hecho; así que tal vez necesiten traer un superhéroe nuevo y especialmente para mí”, declaró.

Rumores sobre su llegada a Marvel

Por el momento, no hay nada que confirme que las peticiones e insinuaciones de Bella Ramsey sean una realidad para Marvel Studios. Los rumores solo crecen y crecen, y en los últimos meses han circulado algunos que sugieren que ella estaría confirmada para proyectos dentro del MCU, incluyendo la esperada película de los X-Men.

Diversos insiders han señalado que la actriz podría dar vida a Kitty Pryde, una mutante conocida como Shadowcat, personaje que previamente interpretó Elliot Page en la saga de los X-Men.

Otra curiosidad que se suma a esta lista de rumores es el supuesto interés de Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal, a formar parte de Marvel como Jean Grey.

Una amistad inseparable con Pedro Pascal

Más allá de su futuro en Marvel y su interés por participar en grandes franquicias, Bella Ramsey también habló de su relación con el actor Pedro Pascal, con quien compartió pantalla en The Last of Us. La actriz reveló que constantemente están en contacto.

Además, la actriz confirmó que el actor es todo aquello que imaginamos, pues destacó que Pascal siempre la ha apoyado frente a las críticas negativas que recibió por su interpretación de Ellie. “Él es tan agradable como todos creen” aseguró.

Por ahora solo queda esperar a que Marvel Studios realice algún tipo de confirmación relacionada con Bella Ramsey y algún personaje dentro del MCU.

¿Te la imaginas en el papel de Spider-Man?

