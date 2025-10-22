¡Aterrador! Captan a supuestas BRUJAS transformándose en bolas de fuego en Iztapalapa (VIDEO)

Impactante momento vivieron ciudadanos de la alcaldía Iztapalapa en la CDMX al presenciar la supuesta transformación de brujas en bolas de fuego, lo que causó en la comunidad gran revuelo en el marco de las celebraciones del Día de Muertos y Halloween, donde estos casos inexplicables suelen darse con mayor frecuencia.

En el corto vídeo que ha comenzado a ser viral en redes sociales, se puede apreciar cómo un par de vecinos del Cerro de las Tres Cruces en Iztapalapa se sorprenden por la presencia a lo lejos de supuestas brujas transformándose en bolas de fuego. En el video que ya supera las cientos de visitas, se puede observar un par de sombras que parecen ser personas, lo sorprendente de este momento es que en cuestión de segundos las sombras desaparecen y se convierten en dos esferas incandescentes.

¿Qué opinan los habitantes de Iztapalapa sobre la supuesta transformación de las brujas?

Ante lo sucedido la comunidad se dividió pues mientras algunos comentan que es producto de alguna fiesta de Halloween, otros aseguran que se trata de supuestas brujas, pues dentro de la tradición popular estos entes suelen transformarse en bolas de fuego, realizando su transmutación principalmente en lugares alejados como los bosques o cerros.

¿Por qué se dice que las brujas se transforman en bolas de fuego?

Dentro de la creencia popular se cree que las supuestas brujas se transforman en bolas de fuego con la intención de desplazarse de manera más rápida a menudo por la necesidad de sus presuntas actividades maliciosas. No obstante, es necesario dejar en claro que este fenómeno no tiene una base científica y que la explicación más acertada a este suceso se explica por distintos fenómenos naturales, como rayos en forma de espera (rayos globulares) los cuales son descritos como fenómenos atmosféricos de corta duración.