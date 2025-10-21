Por si no entendiste nada, esta es la explicación del final de Teléfono Negro; ¿ya viste la segunda parte de esta saga?

Las películas de terror son un género bastante particular (incluso algunos dirían que esta saga no es terror sino suspenso), pero lejos de ver dónde catalogar a este producto fílmico, muchos han quedado bastante gustosos. Las películas protagonizadas por Ethan Hawke ya dejaron dos filmes de calidad y aquí está la explicación del final de Teléfono Negro 2. ¿Hay planes para una tercera entrega?

¿Qué pasa en el final del filme, Teléfono Negro 2?

Obviamente se indica (por si aún hacía falta) que este texto contiene spoilers de la película recién estrenada en el cine, ante eso no hay sentido de culpa por hablar abiertamente de este intrigante final. Por ello, lejos de contarte qué pasa en toda la película, se hablará específicamente del final.

Los personajes principales (Finney, Gwen, su padre y Ernesto) se encuentran en el punto culminante de la trama, esto cuando están a punto de liberar el alma de tres pequeños asesinados por El Raptor. Este evidentemente debe evitarlo pues él yace en el infierno y busca venganza por la resolución positiva de la primera entrega. El villano es mucho más violento y ataca a los protagonistas en un lago, donde yacen los cuerpos de los 3 niños asesinados.

Allí hay una tensa lucha donde terminan destrozando con un hacha a la malévola entidad, que al final se hunde precisamente en el fondo de dicho escenario. Los niños son liberados del miedo en el que vivían y parece que la paz por fin llegará a la vida de la familia de Finney, que vivió atormentada por todo lo sucedido con su madre y El Raptor acechando sus vidas.

¿Habrá tercera entrega del Teléfono Negro?

Esta evidentemente es la gran pregunta que deja la resolución de la segunda parte de la saga, pues parece que El Raptor por fin fue derrotado al resolver el caso de los niños que yacían en el lago. Sin embargo, hablando de la vida real, si la película hace una excelente taquilla, será complicado que Blumhouse Productions y Universal no se tienten a un tercer filme.

Por ello, la película dirigida por Scott Derrickson y co-escrita con Robert Cargill volvería sin problema, pues en general se leen buenas reseñas del universo que cautivó a muchos desde la primera parte.