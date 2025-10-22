Película de Horizon Zero Dawn apunta a estrenarse en 2027: todos los detalles

Hay buenas noticias para los gamers, sobre todo para aquellos que son amantes del universo postapocalíptico de Horizon Zero Dawn, uno de los títulos más aclamados de PlayStation, el cual, después de varios rumores, finalmente llegará a la pantalla grande. De acuerdo con información reciente revelada en documentos judiciales, Sony planea iniciar el rodaje de la película en 2026, con el objetivo de estrenarla en algún momento de 2027.

Horizon Zero Dawn da el salto del videojuego al cine

Como siempre hay fans buscando señales hasta en la sopa, fue así como dieron con la información que proviene de un documento legal vinculado a la disputa entre Sony y Tencent por el videojuego Light of Motiram, al que la compañía japonesa acusa de ser un “clon” del título de Guerrilla Games.

En dicho archivo, Asad Qizilbash, presidente de PlayStation Productions, confirmó que la película ya cuenta con un guion funcional y que el estudio se encuentra buscando un director para liderar el proyecto.

Una nueva colaboración entre Columbia Pictures y PlayStation Productions

El proyecto se suma a la lista de adaptaciones exitosas que han surgido de la alianza entre PlayStation Productions y Columbia Pictures, responsables de películas como Uncharted (2022) y Gran Turismo (2023).

Por su complejidad, la historia de Horizon promete convertirse en una de las producciones más ambiciosas de la compañía, la cual, evidentemente, será todo un reto a nivel visual.

¿De qué tratará la película de Horizon Zero Dawn?

Por la forma en la que se dio a conocer la noticia, es evidente que los detalles del argumento se mantienen en secreto. Sin embargo, todo apunta a que la cinta narrará los orígenes de Aloy, una cazadora que vive en un mundo dominado por máquinas colosales y tribus humanas que luchan por sobrevivir entre los restos de una civilización tecnológica extinguida.

Por el momento solo se trata de meras especulaciones, tendremos que esperar a que Sony revele oficialmente la trama para conocer lo que planean realizar para este proyecto.

¿Qué te gustaría ver en esta película?

