‘No other choice’ la película coreana mejor rankeada: te contamos de qué trata

‘No other Choice’ es una película coreana que en los últimos días ha tenido gran relevancia, al ser la mejor rankeada del año. Aunque todavía no se estrena en México, son muchos los usuarios que ya desean poder ir a las salas de cine para poder verla y descubrir su popularidad.

Para que te animes a verla, te diremos de qué trata y a partir de qué fecha estará disponible en el país, un filme que no está pasando desapercibido por tener unas calificaciones muy altas.

¿De qué trata No Other Choice?

‘No other choice’ se destaca por ser una fusión entre comedia, policiaco y drama. Dentro de su sinopsis, nos detalla la historia de un hombre llamado Yoo Man-su que, después de 25 años de arduo trabajo en una empresa, es despedido.

Película coreana que nos retrata todo lo que hace para recuperar un nuevo trabajo. Ante la desesperación, su mejor opción es nuevamente solicitar trabajo en la misma empresa, de donde fue despedido. Pero las circunstancias, lo llevará a crear una nueva vacante al eliminar su competencia.

El director de la cinta fue Park Chan-Wook, quien también hizo el filme de ‘Old Boy’. Hasta ahora, en la plataforma de Rotten Tomatoes, tiene el 100% de aprobación, destacándose por ser la mejor rankeada. Un gran punto para ir a verla.

Dentro del filme, se destaca por ser protagonizada por el actor Lee Byung Hun, quien nos ha sorprendido por interpretar al líder en la serie de “El juego del calamar”, o en Red 2. Un actor que se ha destacado por darnos papeles emblemáticos.

¿Cuándo se estrena en México?

‘No Other Choice’ es una película coreana que ha dado mucho de qué hablar, en especial por la crítica que se hace al respecto. Hay muchos usuarios que la describen como la nueva “Parasite”, haciéndole homenaje al filme que se estrenó en el 2009.

Aunque ya ha sido estrenada en varios Festivales Internacionales de Cine, todavía se desconoce en qué día o mes se hará el estreno oficial en salas de cine para que el público pueda verla. Por lo que debemos esperar a que se anuncien más noticias al respecto para ver el filme mejor rankeado.