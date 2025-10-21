Esta es la primera imagen de la biopic de Sylvester Stallone; los fans están encantados

Una de las sagas más emotivas en la historia del cine la entregó Sylvester Stallone, quien dejó un legado impresionante con su aclamado personaje de Rocky. Y es que el mismo actor lo ha dicho en repetidas ocasiones, el boxeador que batalló desde abajo para tocar la cima… es él. Ante eso, la biopic que se estrenará en los próximos meses ya lanzó su primera imagen y la gente está muy expectante de lo que verá.

¿Cuándo se estrenará la biopic de Sylvester Stallone?

Aunque no te guste demasiado la saga de Rocky , comprendes la relevancia que ese compilado de películas dejó para la historia cinematográfica a nivel mundial. Ese historial de peleas, derrotas, caídas y al mismo tiempo logros inmensos, narra la vida de muchas personas en el día a día. O al menos eso es lo que presume su gran autor, quien tuvo que pelear para que lo dejaran hacer su película.

En ese sentido, en una época donde las biopic se volvieron tendencia, muchos están a la espera de lo que ofrezca la vida de Sylvester Stallone realizando el ya mencionado filme. El hoy actor de 79 años presentará al mundo su historia, mientras que ya se presentó la primera imagen de Anthony Ippolito como Sylvester y la gente está extasiada pues se plasma una postal de aquel hombre corriendo con su perro por la playa.

La película aún no tiene fecha de estreno, sin embargo esta primera foto sirvió para atraer la atención a un proyecto que promete bastante en este juego de contar la vida de Stallone y Rocky, quien se convirtió en ícono de la cultura pop gracias a dichas historias.

¿La biopic de Sylvester Stallone contará todo sobre su vida?

I Play Rocky tocará la historia tan entrañable de aquel hombre que superó todos los obstáculos, sin embargo no se sabe si el propio Sylvester permitió que se contarán absolutamente todos los aspectos de su vida. En alguna ocasión ya declaró que no le gustó el tono al que se dirigió el legado de Rocky en Creed, por lo que probablemente no hay tanta crudeza en el camino… pero por el momento son suposiciones.

Tampoco está confirmado si el actor estuvo detrás del proyecto como guionista, director o productor, pero es muy probable que sí tuvo que decidir algunas cosas para que el biopic ofrezca lo que él siempre quiso comunicar: una historia de esperanza.