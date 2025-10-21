¡Volverás al cine este Halloween! Sinners de Ryan Coogler regresa el 31 de octubre

¡Atención, cinéfilos! Este Halloween no solo traerá nuevas y terroríficas cintas bajo la manga, sino que también trae de regreso “Sinners”. Así es, la película de Ryan Coogler, protagonizada por Michael B. Jordan estará de vuelta el 31 de octubre. Aún se desconoce si esto aplicará a nivel mundial o solo para Estados Unidos, pero considerando que fue un enorme éxito en taquilla, es probable que el reestreno sea a nivel mundial.

¿De qué trata la película de “Sinners”?

Ambientada en el año 1932 en el corazón del delta del Mississippi, Sinners narra la historia de dos hermanos gemelos —Michael B. Jordan interpreta tanto a Smoke como a Stack— que deciden abandonar sus vidas tormentosas en Chicago para abrir un club de blues en su ciudad natal. Pero su plan de redención se ve truncado cuando un mal sobrenatural acecha la comunidad: una amenaza vampírica.

Con una mezcla de terror gótico, musical y drama histórico, la película aborda temas de raza, poder y legado. La producción se ha ganado elogios por su audacia y originalidad que tiene la historia dentro del género. La crítica, sobre todo, resalta la forma en la que reinterpreta el folclore del Sur de Estados Unidos con un profundo como metáfora de opresión, apropiación cultural y lucha por la identidad.

Elenco estelar que nadie olvida

El elenco está formado por:



Michael B. Jordan interpreta a los hermanos Smoke y Stack.

Hailee Steinfeld

Delroy Lindo

Jack O’Connell

Wunmi Mosaku

Jayme Lawson

Omar Benson Miller

¿Cuándo y dónde ver el reestreno en México?

Como mencionamos, no se ha confirmado la cinta para las salas mexicanas, pero te mantendremos al pendiente cuando se anuncie el estreno en nuestro país.

Por qué vale la pena regresar al cine

Si no fuiste el día del estreno y quieres un motivo para ir a ver la película, aquí nosotros te damos 3 razones por las cuales deberías disfrutar de esta obra maestra:



Es una de las pocas películas originales de 2025 que rompió récords fuera de franquicias. Su ambientación, sonido y efectos visuales son pensados para disfrutarse en pantalla grande e idealmente en formatos premium. Combina terror, música, historia y cultura con una sensibilidad poco común en el cine contemporáneo.

