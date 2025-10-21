Se estrena tráiler del documental Selena y Los Dinos: te contamos cuándo y cómo verlo

A más de tres décadas de su partida, la icónica figura de Selena Quintanilla sigue conquistando corazones por todo el mundo. Es por eso que su historia, llena de talento, amor por la música y unión familiar, será retratada una vez más con un nuevo documental titulado “Selena y Los Dinos”, cuyo estreno está programado para el 17 de noviembre de 2025. Si no has visto el nuevo tráiler que se estrenó, te lo dejamos a continuación:

Selena y Los Dinos: un homenaje íntimo a la Reina del Tex-Mex

La verdad es que la producción pinta para ser algo muy bueno, pues, resultó ganadora en el Sundance Film Festival 2025 en la categoría de Mejor Narrativa de Archivo. El filme promete algo completamente inédito, con archivo de los primeros años de la artista y a la historia detrás de la banda familiar que cambió para siempre el rumbo de la música latina.

Un tráiler que emociona a los fans

El tráiler, de 2 minutos con 30 segundos, muestra una recopilación de videos caseros, presentaciones en vivo y momentos nunca antes vistos de Selena junto a su familia. También incluye declaraciones exclusivas de Marcella Quintanilla, madre de la cantante, así como de sus hermanos A.B. y Suzette Quintanilla, quienes comparten recuerdos personales sobre los inicios del grupo y la pasión que los unió en los escenarios.

La verdad es que el adelanto emociona a los fans, pues, da un vistazo a la esencia más humana de la artista, mostrando su alegría, determinación y amor por su familia y sus raíces.

¿De qué tratará el documental Selena y Los Dinos?

Más que una simple biografía, el documental retrata la historia completa del grupo familiar Los Dinos, desde los ensayos en el garaje de su casa hasta los grandes escenarios en los que llegaron a presentarse.

A través de grabaciones inéditas y entrevistas actuales, la cinta revela cómo el talento de Selena floreció en un entorno familiar, lleno de amor, trabajo en equipo y sueños compartidos. Además, se explorarán las influencias musicales y los desafíos que enfrentaron como familia mexicana-estadounidense, abriendo camino en la industria del entretenimiento.

Vale mucho la pena ver este documental, pues, el material proviene directamente de los archivos personales de la familia Quintanilla, quienes decidieron abrir por primera vez su acervo más íntimo para que se pudiera llevar a cabo esta producción.

Un proyecto con alma y reconocimiento internacional

Desde su proyección en el Festival de Sundance, el documental de Selena y Los Dinos ha sido aplaudido por su valor histórico y emocional, pero también por el increíble montaje de material de archivo y la sensibilidad con la que aborda la vida de la cantante.

¿Cuándo y cómo ver este documental de Selena Quintanilla?

Como ya mencionamos, el documental ya tiene fecha de estreno para el próximo 17 de noviembre de 2025. El lanzamiento se hará a través de la popular plataforma de streaming y tiene una duración de 2 horas. El estreno promete emocionar tanto a los seguidores de siempre como a las nuevas generaciones que han descubierto a la artista a través de su legado musical.

