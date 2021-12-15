Los 7 capítulos más macabros de Lo Que La Gente Cuenta (VIDEO)

Muchos creen ser súper valientes y dicen no tenerle miedo a nada, pero en realidad es porque no han visto los capítulos de la temporada más reciente de Lo Que La Gente Cuenta por Azteca 7.

Y es que estuvo plagada de terror, misterio y hasta despertó las fobias de todo aquel que se atrevió a ver cada uno de los episodios. Pero los que de verdad se llevaron los aplausos fueron aquellos que disfrutaron todo el contenido con la luz apagada.

Así que si le tienes miedo a la oscuridad, tal vez este reto no sea para ti, pero si te gustan las emociones fuertes, te invitamos a ver los 7 capítulos más escalofriantes, que parecen sacados de ultratumba, de Lo Que La Gente Cuenta.



No es una típica historia de adolescentes, este relato plasma lo que le pasó a Camila y el repentino cambio que experimentó en su forma de actuar. Tanto que sus padres pidieron ayuda de un psicólogo, un chamán y lo que en realidad tenía Camila en su interior era más aterrador: un demonio pasajero.

Lo Que La Gente Cuenta | El Pasajero.

Hay extraños seres que, a plena luz del día, se confunden entre nosotros, se trata de entes peligrosos capaces de engañarnos y quitarnos una de las cosas más preciadas: nuestra identidad, o por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.

Lo Que La Gente Cuenta | Doppelganger.

Un juguete que le llegó por error a Mirta y a su hijo Ernesto, les cambiará la vida para siempre. Pues si bien parece un muñeco común y corriente para completar una colección, por las noches cobra vida y no vas a querer encontrártelo.

Lo Que La Gente Cuenta | El Juguete Maldito.

Hay familias que no pueden cuidar 24/7 a sus hijos, por lo que recurren a las nanas o niñeras, que se encargan de protegerlos y darles cariño. Pero esta mujer llegó a la familia de Ernesto, Daniel y Cinthia para hacer todo lo contrario, pues si bien ante los ojos de sus papás es una nana amorosa, cuando ellos no están se desata el terror.

Lo Que La Gente Cuenta | La Nana.

¿Qué pasaría si un día despiertas en un lugar del que no recuerdas nada y no encuentras a las personas que iban contigo? Esto fue justamente lo que le sucedió a Rosana y Tamara, quienes de repente están en un lugar que parece abandonado para buscar a Carmen, la hija de Rosana. Sin embargo, todo parece muy misterioso y el horror aumenta cuando se les aparece el Hombre del Sombrero, que quiere llevarse sus almas.

Lo Que La Gente Cuenta | El Cruce.

Un policía que llega a trabajar en su primer día a un depósito de evidencias de una comisaría no le hace caso a las advertencias que sus compañeros le dan sobre no tocar nada del Pasillo 17. Y en su rondín en este lugar tan escalofriante, se le ocurre destapar una caja y, sin querer, libera todo lo que estaba maldito, incluido el espíritu de un payaso asesino.

Lo Que La Gente Cuenta | Pasillo 17.

Un repartidor de comida a domicilio llega a la mansión de la familia Bauer a entregar un pedido. Aunque lo reciben de manera "amigable" y lo invitan a pasar, sabe que algo extraño sucede, y se da cuenta de las oscuras intenciones cuando intenta salir de ese lugar y ya no puede escapar. Lo peor llega cuando descubre que los dueños de ese hogar no son precisamente humanos.