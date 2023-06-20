Los Backyardigans | El café Osa Mayor.

Un peligroso extraterrestre ha estado encogiendo cosas a lo largo del espacio, y mientras Uniqua y Pablo abren el café Osa Mayor y atienden al alien que se hace llamar Abrazos, los policías Tyrone y Tasha persiguen al criminal que se llama Blarg, el problema es que Abrazos y Blarg se parecen demasiado, y cuando los dos entran al café Osa Mayor, Uniqua y Pablo esconden a Abrazos, para que no se la lleven a la cárcel espacial, pero eso lo aprovechará Blarg, quien intentará burlar la inteligencia de los policías Tyrone y Tasha, ¿será que lo atrapen a tiempo?