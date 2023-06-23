Los Backyardigans | Los robots enloquecen: Parte 1.

Austin tiene un amigo robot Roscoe, sin embargo, Austin está emocionado por demostrar sus habilidades y dejar en claro que es el mejor reparador de robots de la ciudad Mega, un lugar futurista en donde los robots hacen todo pero el problema es que los robots son demasiado buenos, tienen piezas de calidad y es prácticamente imposible que uno se descomponga. Un día, los sueños de Austin se vuelven realidad, muy a expensas de los ciudadanos, pues resulta que todos los robots de la ciudad están fallando y Austin deberá de descubrir cuál es la razón para que todos los robots fallen de forma tan extraña, sin embargo, hay un secreto guardado debajo de lo que está pasando con las máquinas: un terrible villano que se hace llamar el Profesor Insecto.