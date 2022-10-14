¡Los Baker se reunieron! Y no, no fue para regresar al lago Winnetka.

¡Apuesto a que 'Más Barato Por Docena' es una de las películas que todos hemos visto! La verdad es que es un verdadero clásico, ¿cómo olvidar las aventuras (y travesuras) de los Baker?

Creo fielmente que esta es de las películas que puedes ver una y otra vez sin cansarte por las risas que nos saca esta maravillosa familia.

Si recuerdas a todos y cada uno de los actores que hicieron posible esta divertida entrega, definitivamente te interesa leer la historia de cómo la familia Baker se volvió a reunir en los momentos más difíciles para revivir algunas grandes escenas de la película.

¡Así lucen actualmente los Baker!

En medio de la locura que azotó al mundo entero hace dos años, diferentes elencos de películas se reunieron y por supuesto que no podían faltar los Baker.

¿Cómo fue la reunión de la familia Baker?

Los actores de 'Más Barato Por Docena' publicaron en sus redes sociales videos recreando escenas a modo de trend de la ya famosa red social de videos. Fueron Hilary Duff y Bonnie Hunt las encargadas de compartir los videos en sus perfiles.

La fortaleza de Superman es real, ¡checa las fotos!

A comparación de otras "reuniones" de otras películas y series, los actores de 'Más Barato Por Docena' decidieron no hacer videollamada, sino que prefirieron tomar algunas de sus escenas favoritas (todos por separado y en sus casas correspondientes). Así que con imaginación, creatividad y un celular fue que recrearon increíbles escenas de la película que tanto nos gusta.

Aunque hubieron dos grandes ausentes de la familia Baker, los demás pudieron llevar a cabo el reto de una manera inimaginable y lo mejor de todo fue que con eso ayudaron a una fundación para niños que lo necesitaban.

¡Vaya día! Pero bueno, por el momento es todo de mi parte, recuerda ver esta semana toda mi programación y no te pierdas 'Más Barato Por Docena' solo conmigo en Azteca 7.