¡Los extraterrestres existen! Mira la evidencia.

Para muchas personas, en pleno 2021, todavía les es difícil aceptar la existencia de extraterrestres, a pesar de las evidencias que han surgido y mostrado a través de programas de televisión, sitios de Internet y, por supuesto, en redes sociales.

En dichos materiales, se pueden ver desde videos con baja calidad en los que han captado objetos voladores no identificados (Ovnis), hasta fotos de avistamientos de estos seres que sólo conocíamos por películas Hollywood y series de televisión.

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Pero a continuación te damos a conocer las fotos y los casos reales que le dan mucho más peso a lo que se ha hablado por tantos años y que finalmente le dan toda la credibilidad a la existencia de vida en otros planetas y a los extraterrestres.

Cavernas, obras de arte y pinturas históricas

Antes de dar el salto a los casos más impactantes tenemos que empezar con lo plasmado en cavernas, cuevas, obras de arte, libros antiguos y pinturas históricas de todas las partes del mundo en las que vive el mensaje que, desde hace muchos años, ya había contacto con estos seres.

Y es que en su mayoría dibujan objetos en el cielo (cuando todavía no existían los aviones), además de individuos con cuerpos alargados y algunas características que no son precisamente como las de los humanos.

Las pinturas sobre los Wondjina, en Australia; los dibujos encontrados en las cavernas de la región de Bastar, Chhattisgarh en India y las extrañas figuras en el refugio Rajatole, del mismo país. Italia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia y Rusia también tienen casos muy similares donde en cuevas hay dibujos que resultan desconcertantes.

El caso Roswell

Sin embargo, al hablar de extraterrestres no se puede dejar fuera el famosísimo caso Roswell, en Nuevo México, pues para muchos es de los que más te erizan la piel cada que alguien se adentra a narrar exactamente lo que ocurrió aquel 8 de julio de 1947.

Así es, hace 74 años la prensa detalló más sobre lo acontecido en un rancho cerca de la ciudad de Roswell, cuando el ejército de Estados Unidos capturó los restos de un objeto volador que se había estrellado en esa zona, donde además recuperaron los cadáveres de alienígenas, en un principio se habló de 4 cuerpos y otros datos aseguraron que en realidad fueron 7 y uno de ellos sollozaba, agonizante, al ser descubierto, según contó el ingeniero Barney Barnett que pudo ver la escena.

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Aunque poco después trataron de desviar la atención ante esto que quedó expuesto a los ojos del mundo, lo más escalofriante llegó con la supuesta grabación que en 1995 reveló el productor de televisión Ray Santilli, material que presumía la autopsia a dichos cuerpos encontrados, y que pertenecía a Jack Benett, exintegrante de las Fuerzas Aéreas y que ocultó durante décadas.

¿Prueba irrefutable de su existencia?

Pero México no se queda atrás, pues la prueba irrefutable para los expertos en este tema fue la que hallaron en 2017, en Puebla, con el descubrimiento de piedras de jade talladas donde muestran a los Mayas intercambiando ofrendas con los extraterrestres (cabeza grande y alargada con ojos grandes). ¡Más claro, no se puede!

Y así podríamos seguir durante horas contando los testimonios de personas que desde sus las azoteas de sus casas han visto misteriosas luces en el cielo, aterradores seres que han estados en sus patios o dejado extrañas simbologías en sus tierras de cultivo, pero todos conocemos alguna macabra historia que nos ha puesto a pensar sobre si en verdad estamos solos en el Universo.

Y tú, ¿los has visto, qué piensas sobre ellos? Bien dicen que "la verdad está allá afuera" y es momento de enterarnos cuál es o por lo menos eso es Lo que la gente cuenta.



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