Los Increíbles: Los detalles que pocos conocen de la película.

Sin duda que se trata de uno de los films más populares que ha dado la animación en los últimos años, por lo que su popularidad sigue vigente al día de hoy. Y es por esto que todavía se van conociendo detalles que pocos conocen de la película Los Increíbles.

El largometraje lanzado en 2004 fue un éxito impactante para Disney recaudando más de 600 millones de dólares en las salas de cine y superando con holgura los más de 100 millones que demandó su realización. El público se identificó con los personajes y por eso, junto con otros factores, es que 18 años después seguimos hablando de este film.

¿Cuáles son los detalles que pocos conocen de Los Increíbles?

Un video en TikTok publicado por Luis Velody nos muestra un detalle que no tiene mucho sentido en la historia e involucra a Bob y Helen, dos de los personajes principales en la película.

Ambos tienen 3 hijos y cada uno de ellos tiene en común el hecho de que el nombre que poseen tiene que ver con su poder, tal y como pasa con Dash cuyo nombre en nuestro idioma refiere a “impacto” como también “velocidad”. Lo mismo acontece con Violeta, la única hija de la familia Parr, que tiene un nombre que coincide con el color del poder de su escudo y en el caso de Jack-Jack, el menor de todos, su nombre puede tener referencia a Jack Of All Trades, una denominación que hace referencia a alguien que hace muchas cosas.

Pasan los años y las teorías y suposiciones continúan por doquier y así seguirá pues la película mantiene un gran índice de popularidad, algo que se manifiesta a partir de los muchos comentarios que siguen sucediendo como por ejemplo este que siempre es llamativo e interesante.

