Los Padrinos Mágicos: Así el creador de la caricatura triunfa en TikTok con sus dibujos.

Se ha distinguido por ser una de las producciones animadas más importantes que ha dado la televisión a lo largo de los 2000 y en esta oportunidad nos toca hablar sobre cómo triunfa en TikTok el creador de Los Padrinos Mágicos con sus dibujos.

La serie se centraba en un niño llamado Timmy, quien tenía la compañía de Cosmo y Wanda, un par de hadas que eran sus padrinos y le concedían todo tipo de deseos. Se extendió durante muchos años y para su finalización en 2017 acumulaba 159 episodios, los mismos que varios fans siguen viendo a lo largo del mundo, pero que aquí en México puedes ver por Azteca 7.

¿Cómo triunfa el creador de Los Padrinos Mágicos en TikTok?

En esta red social Butch Hartman, que puedes encontrarlo en este espacio como @butchhartman, tiene una actividad muy peculiar que es dibujar a cualquiera de los personajes de la serie a pedido de los seguidores. Esto comienza explicándose a partir de la buena interacción que tiene con ellos como por la popularidad que tiene en ese lugar debido a que casi 2 millones de personas lo siguen.

Y si tenemos en cuenta que acumula 32 millones de likes podemos concluir que sus dibujos se han vuelto virales y más de un usuario de la plataforma, ha quedado impactado por su arte y al enterarse que él es el creador de 'Los Padrinos Mágicos', pues no es muy común que los ilustradores den a conocer su rostro.

Algo que explica esta situación pasa también por el lado que Hartman comenzó a responder algunas de las preguntas que le hacen sus seguidores sobre su carrera, lo que lo inspira a dibujar y hasta resuelve dudas sobre los personajes que creó. Agreguemos también que be a su cuenta dúos con otros creadores de contenido, sin importar que estén relacionados o no con Los Padrinos Mágicos.