¡Todos abordo! Mira los secretos detrás de Hotel Transylvania 3.

Drácula, Mavis, Jonathan, Dennis, Ericka y el resto de los monstruos son los protagonistas de nuestro estreno Platinum 'Hotel Transylvania 3' y este domingo, 24 de octubre, por Azteca 7 se aventurarán en unos días de descanso en el majestuosos crucero 'Legacy'.

Después de sus estresantes días de trabajo en el Hotel Transylvania, Mavis organiza este viaje que, sin querer, cambiará sus vidas para siempre, pues el principal objetivo era disfrutar ese tiempo con su familia y descansar, pero algo ocurre a bordo del barco y nadie se lo esperaba.

ENTÉRATE: ¡Llévate un increíble regalo! Descubre la sorpresa que tiene para ti Hotel Transylvania 3.

Es por eso que antes de ser testigo de su monstruosa aventura, te contaremos los secretos detrás de esta película, aquellos detalles y curiosidades que marcaron esta producción y que no debes perderte.

¿En qué se inspiraron para hacer Hotel Transylvania 3?

Resulta que Genndy Tartakovsky, el director de esta cinta, vivió en carne propia este proyecto y luego lo llevó a la pantalla grande, pero no fue exactamente al Triángulo de las Bermudas y mucho menos vio al Kraken, sino que fue en unas vacaciones familiares donde ocurrió todo.

De acuerdo a la anécdota que cuenta, en cuanto terminó de rodar Hotel Transylvania 2 su familia política lo sorprendió con unos días de descanso… ¡en un crucero!

"Estoy seguro que todos aman a su familia política tanto como yo, pero un crucero nos forzó a todos a estar juntos por una semana en un espacio pequeño. Ahí me pregunté: ¿Qué pasaría si Drácula estuviera en esta misma situación?", relató Tartakovsky.

¿Con quién te identificas?

Es así como varios se sienten identificados con esta película, ya que en las vacaciones no falta: el que va muy serio y luego encuentra su amor de verano (Drácula); la que disfruta al máximo y vive la aventura (Mavis); el que aprovecha para hacer amigos donde sea (Johnny); el tío buena onda (Frank); y hasta los pequeños que no quieren dejar a su mascota (Dennis).

El itinerario

Viajar en un crucero no sólo significa navegar en el mar y broncearse, ya que los monstruos pudieron visitar el Triángulo de las Bermudas, bucear y conocer un volcán submarino, broncearse bajo la luz de la luna en una isla desierta y el punto final del recorrido era llegar a la ciudad perdida: la Atlántida.

QUE NO SE TE PASE: FOTOS | Las monstruosas leyendas de este crucero.

Triángulo de las Bermudas, atracción turística

Aunque en la vida real el Triángulo de las Bermudas está considerado como el lugar más misterioso del planeta y está prohibidísimo rondar este lugar o pasar por ahí, ya que han desaparecido barcos, aviones, tripulaciones enteras, incluso hay avistamientos de ovnis y enormes criaturas marinas mitológicas… ¡para los monstruos no es más que un lugar turístico!

Incluso en la escena donde llegan para abordar el 'Legacy', se ven varios aviones y navíos amontonados, que representarían todos esos casos sin resolver que han documentado a lo largo de la historia sobre dichas desapariciones.

Leyendas a bordo

Así es, hay un personaje de terror que aparece en una escena y es nada menos que 'El Chupacabras', este extraño ser que le pregunta al camarero si hay alguna bebida que pueda calmar su sed y como respuesta le dan una cabra encima de una copa.

¿Aparece el Titanic?

Aunque muchos creen que el 'Legacy' es idéntico al Titanic, sobre todo porque en un póster de Hotel Transylvania 3 los monstruos posan al borde del barco como lo hicieron Jack y Rose, lo cierto es que si seguimos la lógica de que este filme hace homenaje a monstruos, leyendas y aterradores mitos, el 'Legacy' haría referencia al famosísimo barco embrujado 'Queen Mary'.

El más oscuro secreto lo esconde la Capitana

De por sí hay muchos misterios alrededor de estas vacaciones, pero qué mejor que quien está al mando del navío sea poseedora del más oscuro secreto. Sí, hablamos de la capitana Éricka, quien oculta su verdadera identidad, ya que es bisnieta de Abraham Van Helsin y aunque al principio está de acuerdo en llevar a cabo el plan de exterminar a los monstruos, después se enamora de Drácula y cambia de parecer.

¿Miedo al 13?

Y no cabe duda que Hotel Transylvania 3 siguió haciendo homenaje a todo lo relacionado con el terror, pues si bien en hay una escena en la que Drácula está usando una aplicación de citas y su asistente de voz le indica que tiene disponible el 13 de julio, en la vida real esa fecha fue la prevista para el estreno de la película.

Además, este día, sobre todo si es martes o viernes, algunos supersticiosos lo consideran de mala suerte.

Con las referencias anteriores, ahora sí es momento de que te prepares para vivir una de las experiencias más misteriosas y divertidas en el crucero monster-friendly.



¡Te esperamos este domingo, 24 de octubre, en nuestro estreno Platinum 'Hotel Transylvania 3: Monstruos de Vacaciones' por la pantalla de Azteca 7!