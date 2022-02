Esta es la escena de Los Simpson que fue inspiración para un videojuego.

Un gran seguidor de Los Simpson decidió recrear la recordada escena de las “Hamburguejas al vapor” para un videojuego gratuito al que cualquiera puede acceder y disfrutarlo por completo.

Para la creacion del videojuego, el fanatico se inspiró en el capitulo 22 cortometrajes sobre Springfield que se estrenó en 1996 y muestra la historia en la que todo el pueblo de Springfield tenía su minuto de fama.

Es justo ahí donde surge la historia de las “Hamburguejas al Vapor” protagonizada por el director Skinner y el Superintendente Chalmers, donde el primero invita al segundo a cenar almejas a su casa.

Luego de que los alimentos se queman, compra hamburguesas en el Krusty Burger y las llama “Hamburguejas al vapor” para justificar el cambio de menú en la cena, pues dejó atrás el sofisticado menú, para hacerlo de comida rápida.

Te puede interesar: Este es el personaje que abandona para siempre La Era de Hielo.

La creación del videojuego de Los Simpson

El creador del videojuego es NeoDement, quien reconstruyó la cena fallida protagonizada por los personajes Skinner y Chalmers.

“Steamed Hams: The Graphic Adventure fue desarrollado más como una experiencia interactiva que como un juego tradicional en donde se deban superar desafíos o competir contra otros usuarios. Para aquellos que están buscando una aventura desafiante real, ignoren este juego. Nunca sucedió. No existe. No es lo que están buscando”, dijo el fanático en la página donde se puede descargar.

En el sitio se informa que fue diseñado como una aventura gráfica para que se sienta como un juego clásico de LucasArts, pero se basó en otros populares juegos como Monkey Island y Day of the Tentacle.

En el juego se debe controlar al personaje con indicaciones básicas, además los diálogos que se muestran en el juego fueron extraídos de la escena en la que se inspiró.

También podría interesarte: Sale a la luz escalofriante teoría sobre Intensamente. (VIDEO)