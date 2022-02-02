Este es el personaje que abandona para siempre La Era de Hielo.

La Era de Hielo es una emblemática pelicula, en la cual Scrat es uno de los personajes más populares. Sin embargo, ya no podrá salir en la saga porque su creadora ganó la demanda y los derechos del mismo.

Se trata de un pleito legal en el que lleva 20 años metida Ivy Silberstein, mejor conocida como Ivy Supersonic, para reclamar lo suyo.

La creadora de la singular criatura asegura que en 1999, mientras paseaba en un parque de Nueva York, vio a un animal que llamó su atención, era una especie de rata-ardilla, por lo que surgió 'sqrat', cuya palabra es una combinación entre 'squirrel' y 'rat' (ardilla y rata, respectivamente).

En ese entonces surgió el dibujo animado y su creadora comenzó a mostrarlo y ofrecerlo dentro de la industria del entretenimiento. Así lo mostró a Fox y fue rechazado, pero se sorprendió al ver una versión parecida a su creación dentro de los pósteres de promoción de La era de hielo.

Ivy Supersonic aseguró que Rupert Murdoch, quien fuera dueño de Fox y Blue Sky en el año 2000, sabía que Sqrat era su personaje y aún así decidieron usarlo para la afamada cinta.

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Una larga demanda por Sqrat

Ivy Supersonic tuvo un problema con el registro de marca que imposibilitó que ella fuera la dueña de Sqrat; luego en 2003 se determinó que ambas partes, tanto Fox como Supersonic, compartirían los derechos del personaje como copropietarios.

Posteriormente, en 2010, la creadora pudo registrar la marca de Sqrat y hacer uso libre para editoriales, fílmicas, televisivas, digitales, videojuegos y más.

Es hasta 2022 que Ivy Supersonic ganó por completo la demanda, convirtiéndose en la única dueña de los derechos de Sqrat y Scrat.

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