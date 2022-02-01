Sale a la luz escalofriante teoría sobre Intensamente. (VIDEO)

La cinta 'Intensamente' guarda varios secretos que jamás te hubieras imaginado, por lo que aquí te presentamos una teoría en video que hace revelaciones inimaginables.

De acuerdo con el vlog de Luis Velody, la mamá de Riley en realidad es una criminal, lo que parece imposible de creer, pero es así es según esta teoría de la cinta animada.

Según el video de TikTok, en la escena en que Riley huye de casa, roba la tarjeta de crédito de su mamá, en la cual se ve algo muy extraño. Y es que el nombre de su mamá es Jill Andersen, pero en el plástico el apellido termina con "a" (Anderson).

Por si lo anterior fuera poco, existe un solo personaje en Pixar que puede coincidir con ese nombre, se trata de Julia Anderson, la mamá de Bonnie de Toy Story.

Haciendo un análisis, podría ser esa la razón por la que se mudan de urgencia, ya que en realidad se trata de una terrible criminal. ¿Será?

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Riley podría ser feliz sin Alegría

Al igual que otras películas de Pixar, ‘Intensamente’ guarda un secreto en su trama que no es tan fácil de descifrar, pues existen otras teorías, como la que a continuación te contamos.

Y es que Riley sería feliz aunque su mente quisiera borrar a Alegría; lo lograría con la ayuda de su novio imaginario. Cabe señalar que hay un personaje oculto en la historia (la mente) que manejaría todo a pesar que en la trama se asegura que todo se ordena desde el cuartel general.

Y es que hay elementos independientes como los metaleros, la cámara del pensamiento abstracto, el tren, entre otros, según Conspifiles.

Si una emoción no permite hacer su trabajo a otra, es eliminada; el plan es deshacerse permanentemente de Alegría, por lo que se podría deducir que Riley nunca podría volver a ser feliz.

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