Capitán Eligio Enciso | Lotería del Crimen

El Capitán ha dedicado su vida y alma al cuerpo de policías, su creencia en la justicia y el ejercicio de la ley lo hacen actuar con mano firme cuando es necesario, pero sabe bien que muchas personas podrían pensar y ver las cosas diferentes a como él las ve.

Unas de sus más grandes aptitudes son la paciencia y la estrategia, tal vez de la UNIC es el único que puede pensar con la mente fría, pero si se trata de la vida de alguno de sus agentes haría lo que fuera con tal de mantenerlos a salvo, pues ve a cada uno de ellos como un miembro valioso de una familia.

También apodado como "el profe", aludiendo a sus habilidades para jugar billar y enseñar a otros a entenderlo, logró obtener el puesto de Capitán de la UNIC gracias a un favor que le debía el procurador Salabeth, pero eso no es motivo para dudar que merece el puesto en el que está, pues nadie más que él confía tanto en las habilidades de su equipo.