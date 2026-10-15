Eligio Enciso podría estar viviendo sus últimas horas: Lotería del Crimen, Temporada 5, capítulo 1 COMPLETO
¿Quién está detrás de la privación de libertad del Capitán Eligio Enciso? La UNIC deberá descubrirlo contra reloj, antes de que al Capi se le acabe el tiempo.
“La fosa” el lugar donde operaba la UNIC, ha sido destruido. Ahora el equipo debe reubicarse en otro lugar para poder averiguar quién y en dónde tienen al Capitán Eligio Enciso, quien está siendo terriblemente torturado y quien teme más que nunca perder la vida. No te pierdas el capítulo completo de Lotería del Crimen, temporada 5.