Eligio Enciso podría estar viviendo sus últimas horas: Lotería del Crimen, Temporada 5, capítulo 1 COMPLETO

“La fosa” el lugar donde operaba la UNIC, ha sido destruido. Ahora el equipo debe reubicarse en otro lugar para poder averiguar quién y en dónde tienen al Capitán Eligio Enciso, quien está siendo terriblemente torturado y quien teme más que nunca perder la vida. No te pierdas el capítulo completo de Lotería del Crimen, temporada 5.