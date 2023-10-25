Detective Sofía Salabeth | Lotería del Crimen

Sofía Salabeth es hija del procurador, lo cual hace que todo mundo piense que está en la UNIC gracias a su padre, pero en realidad es una detective muy valiente y sobre todo capaz, y si bien comparte apellido con el procurador, ella es una persona muy diferente a él y no le gusta mucho que los relacionen.

Por desgracia también es conocida como "lady placa" ya que fue detenida por el alcoholímetro y eso provocó que su lado más privilegiado saliera a la luz, con frases como "eres un gato" o "por mí tragas" el video de la detención se hizo sumamente viral en las redes sociales, de donde salió su apodo.

Pero ese incidente no quita que sea un gran elemento de la UNIC, pues aparte de codearse con gente de alto calibre y saber moverse por las esferas más privilegiadas de la ciudad, aporta mucho valor con su valentía, aunque también puede llegar a ser un poco testaruda, algo que le podría ayudar a cumplir su más grande meta: convertirse en una de las mejores detectives del país.