Detrás de cámaras de: Lotería del Crimen Temporada 2

Lotería del Crimen no solamente cuenta con un gran elenco, pues detrás de cámaras también está un gran equipo de trabajo que día con día dio lo mejor de sí para poder entregar lo que próximamente podrás ver en tu televisión, así que disfruta de este detrás de escenas de Lotería del Crimen: Segunda Temporada, y no te pierdas de su estreno el 6 de noviembre a partir de las 9:30 p.m., ¿estás listo para ser parte de la UNIC?