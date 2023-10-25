Forense Marieta Martínez | Lotería del Crimen

Podría considerarse que Marieta Martínez, conocida en la unidad como "doña Mari", es el cerebro detrás de cada operación y descubrimiento de un nuevo cuerpo, pues es la forense de la UNIC, con muchos años de experiencia en el medio forense, Marieta Martínez es la más meticulosa de todo el equipo, pues más allá de su profesión, le apasiona haer justicia desde sus conocimientos.

Estudió medicina forense y viene de la clase trabajadora; con mucho esfuerzo ha logrado llegar hasta donde está y así ser reconocida por sus más de 30 años de experiencia. Y si ser forense es algo que le apasiona también hay otra cosa más que la hace la persona más conocedora del almacén: los chismes, pues siempre llegan a sus oídos aún y cuando ella ni siquiera los busca, pero esto jamás la distraerá de cada uno de los peritajes que la UNIC requiere.