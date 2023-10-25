Inspectora Ariel Aragón | Lotería del Crimen

Ariel Aragón, una veracruzana que llegó a la ciudad para poder entrar a la academia de policías, es una detective que podría considerarse por sus demás compañeros como problemática, su orgullo y espíritu rebelde la han llevado a tener diversos problemas en todas las unidades en donde ha tenido la oportunidad de brindar sus servicios.

Es por lo anterior que llega a la Unidad de Investigación Criminal, pero nadie sabe con exactitud cuál es su pasado, si bien fue transferida por motivos de insubordinación en su anterior unidad, por los pasillos de la UNIC se dice que fue amenazada de muerte y que tiene que ver con que tuvo algún tipo de altercado con un colega detective.

Sin embargo es difícil de negar que las aptitudes de la inspectora Ariel Aragón no son por demás extraordinarias, su simpatía combinada con la rudeza de su presencia la ayuda a conseguir la mayor información posible, pues no está dispuesta a abandonar un interrogatorio hasta obtener las respuestas que busca.

La persistencia en su trabajo podría llegar a ser un arma de doble filo, pues no sabe acatar órdenes, sobre todo cuando se trata de no traspasar líneas que para sus demás colegas son más que claras, algo que podría meterla en muchos problemas.